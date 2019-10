Syriëstrijders ginder houden en berechten? Irak vraagt 2 miljoen dollar per Belgische ISIS-verdachte

Irak vraagt aan verschillende landen waaronder België geld voor de plaatselijke berechting van Syriëstrijders. Irak schat de kost op 2 miljoen dollar per jaar per verdachte, zo blijkt uit een document van de Iraakse regering dat het weekblad Knack kon inkijken.

België en zes andere EU-lidstaten onderhandelen al maanden in alle discretie over de kwestie, meldt Knack nadat eerder het Franse persagentschap AFP en de Britse krant The Guardian al berichtten over zo’n deal.

De Iraakse premier Adel Abdel-Mehdi benadrukt in het document van 2 maart dat Irak buitenlandse IS-leden wil berechten “overeenkomstig de Iraakse procedures en wetten”. Maar daarbij mogen betrokken landen “geen consulaire of juridische interventies uitvoeren”.

En Irak vraagt een pak geld. “De landen dekken de kosten van voedsel, medische kosten, persoonlijke benodigdheden en openbare middelen, zoals bewakings-, onderzoeks- en gerechtskosten, die we schatten op 2 miljoen dollar per verdachte per jaar.”

Bijkomende vraagt het land 100 miljoen dollar voor een versterkte gevangenis en een schadevergoeding “voor een bedrag van 10 miljoen voor elke IS-terrorist overgedragen aan Irak”.

Volgens het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, bevinden 294 ‘foreign terrorist fighters’ die ooit vanuit België zijn vertrokken zich nog steeds in Syrië of Irak. 151 van hen zijn vermoedelijk overleden. Een deel zit vast in de cel of een kamp, over anderen is er weinig informatie.