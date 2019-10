Ondanks escorte van woedende supporters en stakend personeel: omstreden nieuwe geldschieter blijft bij Roda JC

Ondanks alle commotie rond zijn persoon weigert de Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega te vertrekken bij Roda JC. “Ik blijf”, zei hij dinsdagmiddag tijdens een ontmoeting met enkele mediavertegenwoordigers in het stadion van de Nederlandse tweedeklasser Roda JC.

Garcia de la Vega werd afgelopen vrijdag tijdens de thuiswedstrijd van Roda JC tegen De Graafschap door boze fans uit het stadion gezet. Volgens de supporters komt de beoogde eigenaar zijn financiële beloften niet na. Ze eisen dat hij onmiddellijk vertrekt.

Mauricio García de la Vega, eigenaar (!) van Roda JC, wordt door eigen supporters tijdens een wedstrijd het stadion uitgezet. Bizar. Nog nooit zoiets gezien. #rodgra pic.twitter.com/H8NqJLKeGn — Neal Petersen (@nealpetersen) September 27, 2019

De Mexicaan erkende in het persgesprek dat de ontstane situatie moeilijk is, maar hij denkt dat alle problemen kunnen worden opgelost. Hij deed een oproep aan alle betrokkenen om Roda JC te blijven steunen. Over de massale ziekmelding door het kantoorpersoneel van Roda JC op maandag was hij niet te spreken. “Ik lijk wel de enige in dit gebouw die nog werkt”, zei hij. Garcia de la Vega overweegt mensen in te huren om de zieke werknemers te vervangen.

Hij ontkende dat hij voor een vertrekpremie van 250.000 euro zou willen opstappen in Kerkrade. “We kunnen over alles spreken”, voegde hij daar nog wel aan toe.