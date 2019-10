Antwerpse glazenwasser Stephaan Du Lion bekent nog drie moorden op Vlaamse vrouwen

Antwerpen / Deurne - Stephaan Du Lion (55), de Antwerpse glazenwasser die al een jaar in de cel zit voor de moord op Ariane Mazijn, heeft vandaag nóg drie moorden bekend. Dat is uit goede bron vernomen en wordt bevestigd door het Antwerpse parket. Dat maakt van hem nu officieel een seriemoordenaar.

Du Lion zit al sinds oktober 2018 in de cel, op verdenking van de moord op Ariane Mazijn. De moord op de 30-jarige vrouw uit 1992 was 26 jaar lang een raadsel gebleven. Niemand begreep wie in haar appartement wou binnendringen en de vrouw naar het leven had willen staan.

Pas toen hij in 2015 betrapt werd op een diefstal en na zijn veroordeling zijn DNA werd opgenomen in de DNA-databank, liep hij tegen de lamp. Zijn DNA kwam overeen met het DNA van de moordenaar van Mazijn.

Moord op Eve Poppe

Het Antwerpse gerecht koppelde hem vorige week onverwacht ook aan de moord op Eve Poppe in de Antwerpse wijk Luchtbal in 1997. Ook die moord was jarenlang onopgelost gebleven.

Er waren drie zeer belastende elementen tegen de man, waaronder een haartje dat werd gevonden op het lichaam van Poppe. Dat stemde overeen met het DNA van Du Lion.

Aanvankelijk weigerde Du Lion om hierover antwoorden te geven. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Vandaag werd Du Lion opnieuw verhoord over de moord op Eve Poppe en hij biechtte op dat hij Poppe om het leven had gebracht.

Nog twee moorden

Maar Du Lion vertelde ook spontaan over twee andere moorden die hij gepleegd heeft. Het gaat om de moord in 1993 op een 28-jarige vrouw in Oelegem, Lutgarda Bogaerts. Daarnaast ook om de moord in 1994 op een 46-jarige vrouw in Antwerpen, Maria Van Den Reeck. Het parket zal de vordering nu uitbreiden met deze nieuwe feiten.

Zijn advocaten Seno De Vriendt en Christian Clement willen niet reageren. “In de huidige stand van het onderzoek kunnen we geen commentaar kwijt.”