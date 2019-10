Tim Matthys verlaat KV Mechelen en vervoegt scoutingcel van AA Gent

Tim Matthys gaat aan de slag als scout bij AA Gent, waar de voormalige middenvelder zijn eerste stappen als profvoetballer zette. Dat maakten de Buffalo’s dinsdag bekend. De 35-jarige Oost-Vlaming legt na vier maanden zijn functie als hoofdscout bij KV Mechelen neer.

Matthys hing vorig seizoen na vijf jaar KV Mechelen zijn voetbalschoenen definitief aan de haak, maar mocht bij Malinwa zijn geluk beproeven als hoofdscout. Nu lijft AA Gent de ex-middenvelder in. Matthys zal er aan de slag gaan als videoscout en live scout voor de A-kern, maar ook de rekrutering van de U18 en U21 in goede banen leiden. “Net zoals Gertjan De Mets (videoanalist A-kern) en Thomas Matton (individuele trainer A-kern) heeft Tim een ideaal profiel: jong, gedreven, leergierig, intelligent en bouwend op een lange en mooie loopbaan als speler. Op deze manier willen we verder bouwen aan de toekomst van KAA Gent. Zijn aanstelling kadert in de verdere professionalisering van onze scouting en rekrutering”, verduidelijkt Peter Verbeke, sportief manager van de Buffalo’s.

Matthys begon zijn profcarrière in 2004 bij KAA Gent, waar hij zijn eerste basisplaats in de eerste klasse sier gaf met een hattrick tegen Brussels. Van 2005 tot 2009 speelde hij voor Zulte Waregem, waarna hij kort voor een Grieks avontuur bij Panthrakikos koos. Nadien volgden nog Lierse (2009-2010), Bergen (2010-2014) en tot slot KV Mechelen (2014-2019). Met Zulte Waregem (2006) en recent KV Mechelen won hij de Beker van België.

Malinwa laat in een persbericht weten “Matthys te bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren”. Zijn taken als hoofdscout worden intern verdeeld, aldus nog Malinwa.