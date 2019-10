Napoli-sterspeler Kalidou Koulibaly is blij terug in Genk te zijn, hoop dat Dries Mertens Maradona kan evenaren

Kalidou Koulibaly gaf dinsdag aan blij te zijn nog eens te mogen terugkeren in Genk. De Senegalese verdediger verdedigde tussen 2012 en 2014 de kleuren van Racing Genk, alvorens naar Napoli over te stappen. Woensdag staan beide teams tegenover elkaar op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League.

“Ik ben heel blij hier nog eens te mogen terugkeren”, begon de robuuste verdediger. “Ik heb hier twee heel mooie jaren gehad. We hadden een leuk team en fijne supporters. Ik heb de voorbije dagen nog enkele ex-spelers en stafleden gehoord. Ook heel leuk om hen nog eens te kunnen spreken. Morgen ben ik uiteraard speler van Napoli en wil ik absoluut winnen, maar ik zal de liefde die ik hier in Genk kreeg nooit vergeten.”

Koulibaly benadrukte vervolgens nog eens dat de Napolitanen Genk zeker niet zullen onderschatten. “De match van morgen is een heel belangrijke voor ons, maar ook een heel moeilijke. Genk zal zich willen revancheren na de nederlaag in Salzburg. Maar dat is onze zaak niet. Wij moeten winnen. Als verdediger wil ik morgen geen tegentreffer slikken. De voorbije weken hebben we te veel goals tegengekregen. Genk heeft een aantal gevaarlijke aanvallers, zoals Ally Samatta, maar we gaan hen aan banden proberen te leggen. En dan is het zaak zelf snel te scoren. We zijn nog niet in topvorm, maar het zelfvertrouwen is nog steeds aanwezig.”

Foto: BELGA

Ancelotti hoopt dat Mertens Maradona bijbeent

Napoli-coach Carlo Ancelotti stond dinsdag, een dag voor de wedstrijd bij Racing Genk op de tweede speeldag van de Champions League, ontspannen de pers te woord. Ancelotti loofde Racing Genk en hij hoopte dat Dries Mertens woensdag het doelpuntenaantal van Diego Maradona zou evenaren. “Dat zou mooi staan in de geschiedenisboeken van de club”, aldus de ervaren succescoach.

De zestigjarige Ancelotti heeft een ongeëvenaard palmares als trainer en won prijzen in de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk). Toch bleef hij ook op zijn hoede voor de wedstrijd tegen Genk van woensdag. “Genk is een offensief team, dat goed voetbal speelt”, stak hij van wal. “Op de eerste speeldag in Salzburg hadden ze wat problemen met de counters van de Oostenrijkers, maar dat was een negatieve uitschieter. Het is een goed team en we zijn op onze hoede.”

“Er zijn geen makkelijke wedstrijden meer in het hedendaagse voetbal”, ging Ancelotti verder. “En zeker niet in de Champions League. Het is een cliché, maar het is wel zo. Ook morgen wordt het lastig. We zijn wel favoriet, maar de wedstrijd moet nog gespeeld worden. Ik denk dat de tactiek wel eens belangrijk kan zijn morgen. En de inzet op het veld. Mijn jongens zullen moeten strijden, maar dat kunnen ze. Op die manier komt zelfs het beste in hen naar boven. Na de wedstrijd van zondag tegen Brescia (2-1 zege) was ik niet helemaal tevreden over mijn team, maar ik vond de kritiek achteraf wel te groot. Ik heb met het team de positieve en negatieve zaken uitgelicht. De tweede helft was niet goed, maar ik was niet boos. Dat is weer overdreven.”

Het is dezer dagen ook in Napels en omstreken een thema dat Dries Mertens met 114 goals voor Napoli op één doelpuntje staat van het absolute clubicoon Diego Maradona. “Maradona is voor mij de beste speler ooit”, legde Ancelotti uit. “Daar kan je Dries niet mee vergelijken. Maar Dries doet het heel goed. Hij werkt heel hard en scoort heel vlot. Ik ben op dit moment heel tevreden van hem. Ik hoop dat hij morgen Maradona bijhaalt. Dat staat mooi in de geschiedenis van de club.”