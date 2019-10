Pech voor Inter: geen Romelu Lukaku in Champions League-duel met Barcelona

Hij is uitstekend begonnen aan zijn eerste seizoen bij Internazionale, maar Romelu Lukaku zal niet spelen in de topaffiche in de Champions League tegen FC Barcelona.

Volgens Nerazzurri-trainer Antonio Conte sukkelt ‘Big Rom’ met een spierblessure. “Hij is niet afgereisd met ons naar hier”, aldus de Italiaan. Conte had het over “spiermoeheid” en dus lijkt het geen al te zware blessure te zijn voor Lukaku. “Hij voelde dit al tien dagen en de testen waren negatief. We willen geen risico nemen met hem. Het is alleszins geen scheur.”

Een domper voor Inter, dat het seizoen in de Serie A is aangevangen met een 18 op 18 en zo twee punten meer telt dan Juventus. Lukaku deed in zes optredens al drie keer de netten trillen. Op de eerste speeldag in de Champions League scoorde de Rode Duivel niet tegen Slavia Praag, dat de Italianen op een verrassende 1-1 hield in Milaan.