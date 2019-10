Partijcongressen buigen zich over regeerakkoord en bevoegdheidsverdelingen

Na de eerste grote horde - het sluiten van het een regeerakkoord - moeten nog de bevoegdheden en de ministersposten verdeeld worden. De partijcongressen van Open VLD, CD&V en N-VA zijn momenteel aan de gang. Zij moeten zich buigen over het regeerakkoord en hun fiat geven.

Er zou een akkoord zijn over de verdeling van de bevoegdheden, maar pas na de partijcongressen gaan de drie betrokken partijen die verdeling communiceren. Het kan dus nog even duren eer hier duidelijkheid over zal zijn.

Zo houdt CD&V na het partijcongres nog een algemene vergadering, daar zal meegedeeld worden wie welke ministerspost zal krijgen. Dat voorstel is echter dan nog niet in kannen en kruiken, het moet namelijk door de fractie goedgekeurd worden. Laatstgenoemde komt pas samen na die algemene vergadering. Opvallend is dat sommige CD&v’ers al voor de start van het congres lieten verstaan dat ze toch graag een nieuw gezicht zouden zien in de Vlaamse regering. Niet iedereen kan ermee leven dat Wouter Beke en Hilde Crevits zelf alle posten zouden innemen. Ook opvallend: de naam van Joke Schauvliege doet al enige tijd de ronde als eventuele voorzitter van het Vlaams Parlement. Maar ook dat ligt moeilijk bij de leden van het partijcongres.

Ook bij N-VA kan het nog lang duren. Na het partijcongres, houdt het partijbestuur een vergadering, vervolgens komt er nog een partijvergadering. Volgens een hooggeplaatste N-VA’er wordt daar “gediscussieerd” en kan dat wel even duren.

Partijcongressen

Het partijcongres van N-VA zal ongetwijfeld weinig moeite hebben met het regeerakkoord voor de regering Jambon I. Het akkoord draagt een duidelijke N-VA-stempel. “Grote opkomst”, laat de partij weten via Twitter. Bij N-VA zijn zowat 1.800 leden bijeengekomen in de Antwerpse stadsschouwburg.

Opvallend is dat verschillende aanwezigen op het N-VA-congres het akkoord niet of niet helemaal hebben gelezen. “We vertrouwen op Jan”, lijkt de algemene teneur.

Grote opkomst bij de start van het ledencongres over de Vlaamse Regeringsdeelname in de Stadsschouwburg Antwerpen. pic.twitter.com/ROvtk68OIF — N-VA (@de_NVA) October 1, 2019

Bij CD&V licht Hilde Crevits het regeerakkoord toe. Daar zijn zo’n zeshonderd leden opgedaagd voor het congres in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.

Bij Open VLD staan Gwendolyn Rutte en Bart Somers samen op het podium om het akkoord toe te lichten. Voor Open VLD kwamen ongeveer vijfhonderd mensen opdagen in Blue Point aan de Reyerslaan in Brussel.