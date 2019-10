Vier op de tien voelen zich niet echt thuis op het werk, maar “we raken gevangen in een gouden kooi”

Een positieve bedrijfscultuur is hét fundament voor efficiënte teams en gemotiveerde werknemers. En vormt dus de basis van gelukkige medewerkers. Toch voelen gemiddeld 4 op de 10 mensen zich niet echt thuis op de werkvloer. Waarom blijven we dan toch zo honkvast? “We geraken gevangen in een gouden kooi.”