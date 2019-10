ANALYSE. Magie van Club Brugge in Madrid (maar toch een beetje ontgoocheld)

Kon het mooier? Kon het straffer? We geloven het niet. Of toch? Club Brugge had namelijk 85 minuten uitzicht op een wonder tegen Real Madrid, de grootste club ter wereld. Club Brugge en doelpuntenmaker Emanuel Dennis misten de drie punten met de meet in zicht. Nog uiterst mooi. Maar toch ook een beetje ontgoocheling.