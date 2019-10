Single mama Amina uit ‘Het gezin’ is diepgelovig én vrijgevochten: “Toen mijn man mij had bedrogen, heb ik een feestje gegeven”

Ze roept de jongens die haar dochter nafluiten zélf achterna en is de gesel van de schoonouders van de andere dochter. Tussendoor geeft ze nog vrolijk haar mening over het verschil tussen religie en traditie. Alleenstaande mama Amina Filali Aouami (48) is een opgemerkte figuur in het Eén-programma ‘Het gezin’, en ook daarbuiten gaat ze met veel plezier in tegen de gevestigde orde. “Van zes zussen ben ik de enige zonder hoofddoek. Maar ik háát het als mensen dan zeggen dat ik één van de goei ben.”