Prins Harry en Meghan slepen ‘The Mail on Sunday’ voor de rechter

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een klacht ingediend tegen ‘The Mail on Sunday’. De aanleiding is de publicatie van een private brief die Meghan naar haar vader schreef. Kort nadat het nieuws bekendraakte stuurde Harry een opvallend felle mededeling de wereld in. Zo stelde hij zijn vrouw te willen behoeden “voor dezelfde machtige actoren (de Britse boulevardpers nvdr.)” die het leven van zijn moeder een hel gemaakt hebben. “Dit gedrag ruïneert levens”, klinkt het nog.

In de vijf pagina’s tellende brief die The Mail on Sunday in handen kreeg en publiceerde, stelde Meghan dat haar vader “haar hart in een miljoen stukjes te hebben gebroken”.

In de klacht van het kopel staat te lezen dat de private brief gepubliceerd werd met “moedwillige destructieve” intenties enkel en alleen om hun “polariserende agenda” te dienen. “Ze hebben leugen na leugen kunnen fabriceren”, schrijf de prins nog, “omdat ze (Meghan nvdr.) een tijdlang niet in de schijnwerpers was vanwege haar moederschapsverlof.” De prins herhaalt dat persvrijheid van enorm belang is, maar dat “bepaalde publicaties” misbruik maken van hun publieke positie.

“Ik ben te lang een stilzwijgende getuige geweest van haar lijden. Toekijken en niets doen, zou ingaan tegen wat we voor staan”, schrijft prins Harry nog.

Het is overigens niet de eerste keer dat Harry hard uithaalt naar de pers. Aan het begin van zijn relatie met Meghan Markle haalde hij uit naar de “racistische ondertoon” van sommige Britse publicaties.

