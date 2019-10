Witte ballonnen voor vermoorde Youlia (19): “Een jaar verder, maar pijn is dezelfde”

Kortrijk - Exact een jaar nadat ze werd vermoord in een studentenkot in Kortrijk, werd Youlia Soboleva (19) dinsdag herdacht. In haar woonplaats Kuurne werden witte ballonnen oplaten.

Familieleden en kennissen van Youlia Soboleva (19) kwamen dinsdag om 17 uur samen aan de bibliotheek in Kuurne. Ze lieten een tachtigtal witte ballonnen in de lucht. “Ze zeggen dat de tijd de wonden heelt, maar dat is niet het geval”, zegt Anastassia (26), de zus van Youlia die het initiatief nam voor de herdenking. “De pijn blijft dezelfde als op de eerste dag. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we aan haar denken.”

Om te tonen dat ze haar zus niet vergeten is, organiseerde ze de herdenking. Het liedje ‘Verlies’ van Marco Borsato werd gedraaid, omdat die tekst perfect weergeeft hoe de familie zich voelt. Daarna volgde een minuut stilte. Tot slot liet alle aanwezigen, onder wie advocaten Jan Leysen en Joke Vanbelle, burgemeester Francis Benoit, maar ook dichte collega’s van de mama van Youlia, een witte ballon in de lucht. Het ging er erg emotioneel aan toe. De familieleden vielen elkaar huilend in de armen. “Met ons gezin rouwen we iedere dag. Als mijn vader thuiskomt van het werk, steekt hij de kaarsen aan bij de foto’s van Youlia. Maar één keer per jaar wil ik een herdenking doen voor iedereen. Ieder jaar zullen we dit herhalen”, zegt haar oudste zus.

Sinds 1 oktober vorig jaar blijft de tijd stilstaan voor de Russische familie Soboleva uit Kuurne. Youlia (19), de tweede van drie zussen, werd toen op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Mohammad M. (20) diende haar 28 messteken toe in een studentenhuis in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk. Ze werd er dood aangetroffen samen met Nessar Jamshidi (18), met wie ze nog een relatie had gehad.

Ook met de dader was Youlia kortstondig samen geweest. Uit het onderzoek van het parket bleek dat Mohammad M. hen allebei had vermoord. Zelf zweeg hij eerst anderhalve maand, om daarna te verklaren dat hij onschuldig was. “Maar over het dossier kan ik niets kwijt. Er volgt normaal nog een reconstructie”, zegt Anastassia, die samen met haar familie twee zware jaren achter de rug heeft. “In korte tijd moesten we drie begrafenissen bijwonen. Eerst verloor Youlia haar te vroeg geboren kindje, daarna verloor ik meteen na mijn bevalling mijn zoontje en in oktober verloren we Youlia.”

Nadat de ballonnen waren opgelaten, wandelden de aanwezigen nog naar de begraafplaats in Kuurne, waar Youlia haar laatste rustplaats kreeg.