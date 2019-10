Applaus voor huilende stewardess op repatriëringsvlucht Thomas Cook: “Aan ons lot overgelaten, maar laten u niet in de steek”

Een stewardess die dertien jaar voor touroperator Thomas Cook vloog, sprak haar passagiers emotioneel toe op een repatriëringsvlucht van Tenerife. De vrouw was zelf op vakantie - met Thomas Cook - toen het nieuws van het faillissement vernam, maar was meteen paraat om gestrande reizigers te helpen. “Maar ik weet niet of ik betaald zal worden”, zei de stewardess en mama van twee met brekende stem. Hartverscheurend detail: ze ontmoette haar echtgenoot bij Thomas Cook, dus zit het echtpaar allebei zonder job.