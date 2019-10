“De partijcongressen tekenden een blanco cheque voor Jambon I. Voor een plan zonder cijfers en weinig ambitie”

Geen vijftig procent van de Vlamingen heeft vertrouwen in Jambon I. Dat blijkt uit een enquête van deze krant. Het zou best wel eens kunnen dat het percentage nog wat geslonken is. Hoe meer details er naar voor komen uit het regeerakkoord, hoe duidelijker het wordt dat het een catalogus van Trois Suisses is. Met veel prullaria. 48 dagen onderhandeling en 127 dagen rekken, is een olifantenzwangerschap voor een Vlaamse regering. Het resultaat is zelfs eerder een dooie mus, dan een muis.