Clubverdediger Simon Deli is scherp op Instagram: “Bedankt VAR om de grote clubs te redden”

De aansluitingstreffer van Real Madrid viel niet bij alle Bruggelingen in goede aarde, temeer daar de Bulgaarse scheidsrechter het doelpunt van Sergio Ramos aanvankelijk afkeurde voor buitenspel. Na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt alsnog gevalideerd.

LEES OOK. ANALYSE. Magie van Club Brugge in Madrid (maar toch een beetje ontgoocheld)

LEES OOK. SPELERSBEOORDELINGEN. Veel uitblinkers bij Club Brugge, één gebuisde bij Real Madrid

“Hartelijk bedankt VAR om nog maar eens de grote clubs van het voetbal te redden”, verwoordde de Ivoriaanse verdediger van Club Brugge zijn ongenoegen op Instagram.

Het is voor de Bruggeling te hopen dat deze boodschap zonder gevolgen blijft. Eind vorig seizoen liet Neymar zich ook op Instagram negatief uit over de leiding na de nederlaag en uitschakeling op het veld van Manchester United. Neymar noemde de beslissing van de VAR om Manchester United in blessuretijd een strafschop toe te kennen wegens handspel een “schande” en “onbestaanbaar”.

Het kwam de Braziliaan op een schorsing van drie wedstrijden te staan. Neymar trok hiermee naar het Internationaal Sporttribunaal TAS en zag zijn straf herleid tot twee speeldagen waardoor hij… de volgende wedstrijd tegen Club Brugge opnieuw speelgerechtigd is.