Oud-international Eric Van Meir wordt ambassadeur bij Lyra-Lierse

De 51-jarige oud-international Eric Van Meir zal zijn schouders zetten onder het project van Lyra-Lierse (3e Amateur B). Van Meir moet de club sportief en extrasportief helpen groeien. Hij krijgt de rol van ambassadeur en zal instaan voor de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal van Lyra-Lierse.

Eric Van Meir was, na het faillissement van de SK Lierse, nauw betrokken bij het ontstaan van Lyra-Lierse. Van Meir was achter de schermen reeds meermaals aan het werk voor de ploeg. Nu werd beslist het geheel te officialiseren en uit te breiden. Bedoeling is dat Eric Van Meir zal instaan voor de doorstroming van de jeugdspelers naar de A-kern. Hij zal zo de U16, U17 en U19 van Lyra-Lierse onder zijn hoede nemen.

“Eric Van Meir zal talenten van de A-kern op en naast het veld extra begeleiden, en zijn ervaring en expertise ten dienste stellen van de A-kern. Alles steeds met als doel om de club naar de toekomst toe te helpen groeien. Eric zal als ambassadeur van onze club ook zijn sterke schouders zetten onder de extrasportieve uitbouw van Lyra-Lierse. Hij ondersteunt de verdere uitbouw van het Lyra-Lierse Community-project en de Lyra-Lierse Business Club. Van Meir zal goede relaties onderhouden met de upporters(clubs), de supportersfederatie Pallieter Supporterscollectief (PSC), de leden van de Business Club. Naast zijn taken bij Lyra-Lierse zal Eric ook nog actief blijven als lid van de technische staf van de U18 bij de Rode Duivels en als analist bij Play Sports”, aldus het communiqué van de club Lyra-Lierse.

“Als ik iets doe, doe ik het aan honderd procent of ik doe het niet”, stelt Eric Van Meir. “Het voorbije seizoen volgde ik Lyra-Lierse uiteraard met grote aandacht. Als je dan ziet welke stappen de club op deze korte tijd al gezet heeft, met hoeveel passie en overtuiging de supporters en vrijwilligers hun club steunen, hoe het bestuur zegt wat ze doet en doet wat ze zegt, dan voel je het gewoon. Deze club doet mijn hart sneller slaan, hier wil ik mijn steentje aan bijdragen.”