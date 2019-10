Nederlands sekssymbool Katja Schuurman verklapt haar wildste bedgeheimen in ‘Gert Late Night’

Katja Schuurman (44) was jarenlang hét sekssymbool bij uitstek bij onze noorderburen, maar zal binnenkort ook menig harten doen sneller slaan wanneer ze deelneemt aan ‘de slimste mens ter wereld’. De zangeres, presentatrice en actrice is deze week te gast op de boot van Gert Verhulst en James Cooke, en dook dinsdagavond met die laatstgenoemde in bed om haar diepste geheimen te verklappen. En die zijn ongetwijfeld wild en eerder pikant: “Ik zat in een jacuzzi met zeven mensen.”