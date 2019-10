Antwerpse stadhuis kleurt roze en dat heeft een bijzondere reden

Antwerpen - Wie dinsdagavond tussen zonsondergang en middernacht het stadhuis passeerde, moet zich even afgevraagd hebben of hij of zij niet te veel gedronken had. Nee dus. Het Schoon Verdiep kleurde voor een keer volledig in het roze in het kader van de solidariteitsactie ‘Pink Cities’. Dat heeft alles te maken met oktober als internationale borstkankermaand.

Pink Ribbon, de nationale organisatie in de strijd tegen borstkanker, nam het initiatief van de roze gebouwen. De bedoeling was om zo veel mogelijk bekende Belgische steden helemaal roze te laten oplichten op 1 oktober. Zo willen ze het bewustzijn creëren rond borstkanker, nog altijd de meest voorkomende kanker. In België wordt een op negen vrouwen in de loop van haar leven getroffen door borstkanker.