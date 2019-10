Dit weten we al over de ministers in de regering-Jambon I: wie krijgt welke bevoegdheden?

De regering-Jambon I is rond. Afscheidnemend voorzitters Wouter Beke en Gwendolyn Rutten stappen in de nieuwe regering, maar ook Hilde Crevits blijft aan boord. Zij wordt dus zeker niet de nieuwe CD&V-voorzitter. Verrassend: N-VA leverde in laatste instantie nog een ministerpost in, in ruil voor het zitje van parlementsvoorzitter. Dat wordt Liesbeth Homans.

N-VA: 4 ministers en parlementsvoorzitter

Geen vijf, maar wel vier ministers krijgt N-VA in de nieuwe Vlaamse regering. Naast minister-president Jan Jambon zijn dat Ben Weyts en nieuwe gezichten Zuhal Demir en Matthias Diependaele.

Dat Ben Weyts minister zou blijven, was na de verkiezingen al snel een uitgemaakte zaak. Hij scoorde sterk in Vlaams-Brabant en werd plots incontournable voor zijn partij. Hij krijgt ook met voorsprong de zwaarste portefeuille in de nieuwe regering. Hij laat Mobiliteit en Openbare Werken over aan Gwendolyn Rutten en wordt zelf minister van Onderwijs en vice-minister-president.

Een van de twee nieuwe N-VA-gezichten in de Vlaamse regering is Zuhal Demir. De voormalige federale staatssecretaris wordt bevoegd voor Energie en Omgeving.

Een ander nieuw gezicht is Matthias Diependaele. De Oost-Vlaming was tot voor kort N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement en wordt nu minister van onder meer Financiën en Begroting.

N-VA levert ook de parlementsvoorzitter. Dat blijft niet Wilfried Vandaele, maar wordt zo goed als zeker Liesbeth Homans, die zo een mooie exit krijgt als afscheidnemend minister-president.

CD&V: 3 ministers

De grote verrassing is er bij CD&V. De partij krijgt geen twee, maar wel drie ministers én houdt Hilde Crevits aan boord. Dat betekent dat er straks een erg onvoorspelbare voorzittersverkiezing zit aan te komen.

Hilde Crevits blijft dus op post, maar wisselt wel van bevoegdheden. Ze krijgt Economie, in die portefeuille zitten ook de departementen Werk en Landbouw. Als meest ervaren minister wordt ze ook vice-minister-president.

Afscheidnemend voorzitter Wouter Beke verlaat de federale regering en schuift door naar de Vlaamse regering. Hij wordt minister van Welzijn, een portefeuille die CD&V absoluut wou binnenhalen.

CD&V levert met nieuwkomer Benjamin Dalle de Brusselse minister, ook bevoegd voor Jeugd en Media. De uitgeweken West-Vlaming Dalle is directeur van de CD&V-studiedienst, maar raakte in Brussel niet verkozen. Door hem naar voor te schuiven, beantwoordt CD&V voor een stuk wel de vraag om vernieuwing.

Open VLD: 2 ministers

Bij Open VLD krijgen we straks twee nieuwe gezichten als ministers. Officieel wil de partij pas morgen communiceren wie dat wordt, maar Bart Somers is alvast een zekerheid.

Fractieleider en Mechels burgemeester Bart Somers wordt minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur. Somers schreeuwde voor de verkiezingen al van de daken dat hij heel graag bevoegd zou worden voor Samenleven en heeft zijn slag dus thuis gehaald.

De liberalen leveren straks ook de minister van Openbare Werken en Mobiliteit. Wie dat wordt, is nog onduidelijk. De naam die het hardst circuleert is die van Gwendolyn Rutten, maar op de officiële bevestiging is het wachten tot woensdag.