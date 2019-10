Ally Samatta gelooft rotsvast in Europese stunt met Genk: “We gaan samen de Kilimanjaro beklimmen”

Hij had amper 52 minuten nodig om zijn Champions League-droom op te fleuren met een doelpunt. Maar het was slechts een doekje voor het bloeden, want op dat ogenblik stond Genk in Salzburg al met 5-1 in het krijt. Onder die rampavond in Oostenrijk heeft Ally Samatta resoluut een streep getrokken. “Tegen Napoli zullen we opstaan.”