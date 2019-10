Sarkozy naar rechter voor illegale campagnefinanciering

Het Franse Hof van Cassatie heeft ex-president Nicolas Sarkozy (63) definitief doorverwezen naar de correctionele rechtbank in de affaire Bygmalion rond “illegale campagnefinanciering”.

Het gerecht beticht het conservatieve vroegere staatshoofd ervan bij zijn mislukte herverkiezingscampagne van 2012 het wettelijke plafond voor verkiezingsuitgaven, dat op 22,5 miljoen euro ligt, te hebben overschreden. Bygmalion was de naam van een bij de campagne betrokken communicatiebureau, waarnaar het gerecht in 2014 een onderzoek opende. De oud-president riskeert een jaar gevangenisstraf en 3.750 euro boete. Samen met hem staan nog 13 andere protagonisten terecht. Een datum voor het proces is er nog niet.(krs, afp)