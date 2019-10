1.100 km file door boze boeren

“We zijn er klaar mee dat we worden uitgemaakt voor milieucriminelen terwijl we voor het voedsel zorgen”, klonk het dinsdagmiddag op het Malieveld in Den Haag. Duizenden Nederlandse boeren trokken met hun tractors naar de stad om te protesteren tegen het negatief beeld dat er van hen wordt geschetst.

De stad had oorspronkelijk 75 tractoren toegelaten op het veld, maar dat cijfer werd snel opgetrokken door de massale opkomst. De boeren kwamen uit alle hoeken van het land en zorgden voor de drukste ochtendspits ooit in Nederland. Zo stond er ’s morgens meer dan 1.100 kilometer file. Sommige boeren kozen er daarom voor om via het strand naar Den Haag te rijden. “Niemand kan meer om de boeren heen. Dat hebben jullie wel voor elkaar vandaag”, zei de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten. “Ik ben het eens dat er meer waardering moet komen van de samenleving, overheid en politiek.”

BELGAIMAGE

(sgg)