Prins Harry en Meghan slepen krant voor rechter

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een klacht ingediend tegen The Mail on Sunday. De aanleiding is de publicatie van een private brief die Markle had geschreven aan haar vader, met wie ze een moeilijke relatie heeft. In de vijf pagina’s tellende brief beschuldigde Markle haar vader ervan “haar hart in een miljoen stukjes te hebben gebroken”, omdat hij telkens opnieuw met leugens naar de roddelpers stapte.

Naar aanleiding van de klacht publiceerde Harry een opvallend felle mededeling op hun persoonlijke website. In de tekst trekt hij parallellen met zijn moeder prinses Diana, hoe zij de door de Britse tabloids behandeld is geweest en hoe de Britse boulevardpers nu met hen omgaat. Hij noemt de publicaties “onophoudelijke propaganda” die “mensen vernield en levens verwoest”.

“Mijn grootste angst is dat de geschiedenis zich herhaald. Ik heb gezien wat het met een mens doet om gebanaliseerd en gebruikt te worden. Zelfs tot een punt dat ze niet meer beschouwd en behandeld worden als échte mensen. Ik heb mijn moeder verloren en nu zie ik hoe mijn vrouw slachtoffer wordt.”

In de klacht staat te lezen dat de private brief gepubliceerd werd met “moedwillige destructieve” intenties enkel en alleen om hun “polariserende agenda” te dienen. Volgens Harry heeft de krant specifieke passages en zelfs woorden niet gepubliceerd “om het volk en de lezers te misleiden”. “Ze hebben leugen na leugen kunnen fabriceren”, schrijf hij nog, “omdat ze (Meghan, nvdr.) een tijdlang niet in de schijnwerpers was wegens haar moederschapsverlof.” Gezien de maalstroom een online nieuws kunnen Harry en Meghan onmogelijk reageren op “valse nieuwsverhalen”. “Ze zijn zich hiervan bewust en misbruiken dit moedwillig.” De prins herhaalt dat persvrijheid van enorm belang is, maar dat “bepaalde publicaties” misbruik maken van hun publieke positie.

Britse royaltywatchers van Sky News en ITV kijken met enige verbazing naar deze demarche. Vooral de timing is opvallend, gezien Harry en Meghan tijdens hun rondreis door Afrika sinds lange tijd positieve aandacht hebben gekregen van de Britse tabloids. “Ik ben te lang een stilzwijgende getuige geweest van haar lijden. Toekijken en niets doen, zou ingaan tegen wat we voor staan”, schrijft Harry nog. Het is overigens niet de eerste keer dat Harry hard uithaalt naar de pers. Aan het begin van zijn relatie met Meghan Markle haalde hij uit naar de “racistische ondertoon” van sommige Britse publicaties. Hij is overigens (adm)