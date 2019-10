Vrouw uit publiek klimt catwalk op tijdens Chanel-defilé

De modeshows van Chanel zijn op de Fashion Week in Parijs meestal een blikvanger vanwege de opvallende decors. Maar deze keer werd de aandacht getrokken door iets – of eerder iemand – dat niet voorzien was: de Franse comédienne Marie Benoliel klom dinsdag de catwalk op en stapte zelfs opvallend lang mee tussen de andere modellen. Ze deed dat op zijn minst in de toon, want ze droeg een mantelpakje van het Franse modehuis. Hoewel haar optreden tumult veroorzaakte in de zaal en security naar voren liep, was het het bekende model Gigi Hadid dat Benoliel de weg versperde en uiteindelijk van de catwalk leidde.

.@GigiHadid confronts crasher who stormed Chanel runway at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/1Hf7wVoTib — Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2019

Zo’n week geleden deed Benoliel hetzelfde tijdens de show van Etam. Van beide shows deelt ze de beelden gretig op haar Instagramaccount ‘Marie S’Infiltre’, dat meer dan 200.000 volgers heeft. Over haar stunt dinsdag schrijft ze: “Gigi, schat, ben je nog aan het herstellen van ons gevecht backstage?” En: “Het voelt goed om binnen te dringen op de meest prestigieuze catwalk ter wereld, waar iedereen zich veel te serieus neemt.”

(sir)