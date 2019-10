“Nu willen we álles van hem weten”

Voor de speurders en onderzoeksrechter kwam het dinsdag als een totale verrassing. Tijdens zijn verhoor, zélf aangevraagd, begon Stephaan Du Lion (55) plots meer dan de moord op Eve Poppe in 1997 in de Antwerpse wijk Luchtbal op te biechten. Als een praatvaar omschreef hij ineens nog een aantal andere plaatsen in het Antwerpse waar hij in de jaren 90 was geweest en waar hij nog ándere vrouwen om het leven had gebracht.

Namen van twee van zijn andere slachtoffers noemde hij niet. Maar het gerecht achterhaalde intussen dat het om Maria Van Den Reeck (46) gaat, een 46-jarige vrouw die in 1994 in Antwerpen werd vermoord. En Lutgarda Bogaerts, een jonge vrouw (28) die op 10 juli 1993 tijdens een fietstocht langs het Albertkanaal verdween. Twee dagen later werd ze vermoord teruggevonden in Oelegem. Ze bleek misbruikt en gewurgd. Een gruwelijke lustmoord, die voor eeuwig onopgehelderd leek te blijven. Haar vader omschreef meermaals in interviews hoe moeilijk hij het er mee had dat de dader nooit gevonden werd. “De laatste dag van Lutgarda herinner ik me nog heel goed”, liet hij vijftien jaar geleden optekenen. “Ik was aardappelen aan het rooien. Ik zag hoe Lutgarda haar schoenen en jas aantrok. Ik heb ze zien vertrekken, maar daarna nooit meer levend gezien.”

De familie van Lutgarda werd gisteren door de politie ingelicht dat haar moordenaar na 28 jaar alsnog gevat is en bekend heeft. Uitgerekend op 1 oktober dan nog, haar verjaardag. Lutgarda zou dinsdag 55 jaar zijn geworden. Tragisch genoeg zal haar vader nooit geweten hebben dat de moordenaar van zijn dochter is gevat, want de man is intussen overleden.

Verraden door DNA

Met zijn verrassende bekentenissen over de moorden op drie Antwerpse vrouwen is Stephaan Du Lion officieel een seriemoordenaar. Hij zit namelijk ook al een jaar in de cel voor de moord op Ariane Mazijn (30) in 1992. Die moord was ook al 26 jaar lang een raadsel gebleven. Niemand begreep wie in haar appartement wou binnendringen en de vrouw naar het leven had willen staan. Du Lion leek met al zijn vier moorden weg te komen. Tot hij in 2015 betrapt werd op een diefstal en na zijn veroordeling zijn DNA werd opgenomen in de DNA-databank. Zijn DNA kwam toen overeen met het DNA van Mazijn. Bij Eve Poppe bleek hetzelfde verhaal. Eén haartje was vorige maand voldoende om Stephaan Du Lion als haar moordenaar te ontmaskeren. “Na al die jaren weten we nu eindelijk wie Eve vermoord heeft”, reageert haar zus Pascale. “Het is enerzijds een opluchting. Maar anderzijds is de cirkel hiermee niet rond. Nu willen we het hele verhaal weten. Hoe is de moord gebeurd? Hoe is hij bij Eve terechtgekomen? Wáárom moest ze sterven?”

Du Lion werkte destijds als ruitenwasser in het gebouw waar Ariane Mazijn als conciërge woonde. De nabestaanden van Eve Poppe en Maria Van Den Reeck hebben vermoedens dat hij ook daardoor bij hen thuis is binnen geraakt. “Het is goed dat ze die man na al die jaren toch te pakken hebben”, reageert Marc (50), de zoon van Maria. “Maar ik krijg met dit nieuws mijn moeder niet terug. Ook mijn vader is blij te weten wie de dader al die jaren geleden was, hij was de eerste verdachte van de speurders. Ook al had hij er uiteraard niets mee te maken. Hij zag mijn moeder veel te graag. Na haar dood heeft hij nooit meer een nieuwe relatie gehad. Het belangrijkste is nu dat die dader waarschijnlijk nooit nog vrij zal rondlopen.”

Alle vier gewurgd

Opmerkelijk is dat Stephaan Du Lion alle vier zijn slachtoffers heeft gewurgd. Het is nu uitkijken welke uitleg hij de komende dagen nog zelf aan de onderzoekers geeft. Buiten zijn bekentenissen heeft hij volgens onze informatie nog niets meer gezegd over zijn motieven en waarom hij deze slachtoffers uitkoos. Het onderzoek naar zijn daden is in ieder geval wel in een stroomversnelling gekomen. Het parket zal de vordering nu uitbreiden met deze nieuwe feiten. Seno De Vriendt en Christian Clément, de advocaten van Du Lion, wensen nog niet te reageren. “In de huidige stand van het onderzoek kunnen wij nog geen commentaar kwijt.”