Olivier Renard na korte periode bij Antwerp voorgesteld als nieuwe sportief directeur van Montreal Impact: “Het plaatje klopte gewoon”

Slechts enkele weken was Olivier Renard aan de slag bij Antwerp, toen hij geconfronteerd werd met de uitdaging van zijn leven: sportief directeur worden in de MLS. Uit respect voor de Great Old hield de oud-doelman de boot aanvankelijk af, maar toen Luciano D’Onofrio hem het cruciale duwtje in de rug gaf, joeg hij zijn droom na. “Straf dat ik dit op mijn veertigste mag meemaken.”