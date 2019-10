CLUBNIEUWS. Trebel staat niet te springen om te spelen, Plastun wel maar met beschermend masker

Terwijl Club Brugge bijna stuntte tegen en in Madrid, werd op vele clubs uit de Jupiler Pro League gewoon getraind. En dus viel er clubnieuws te rapen.

ANDERLECHT. Trebel staat niet te springen om te spelen

Nu Zulj door de mand viel tegen Waasland-Beveren, wil Anderlecht vrijdag in Charleroi weer een beroep doen op Adrien Trebel. Alle transfermarkten in het Midden-Oosten zijn dicht en het bestuur is niet (meer) gekant tegen een rehabilitatie van de middenvelder. Trebel deed maandag een uur mee in de oefenmatch tegen Roeselare (5-1), maar de vraag is of hij ook zal spelen in Charleroi. Volgens onze info staat de Fransman daar helemaal niet voor te springen. Anderlecht schoof hem eerst maanden aan de kant wegens zijn miljoenenloon, tegen Club Brugge werd hij plots voor één match opgevist, om daarna weer naar de tribune te vliegen. Speler-manager Kompany vond hem in Brugge niet goed genoeg, maar wie was dat wel? Bovendien had Trebel in vier maanden geen offi­ciële wedstrijd gespeeld. Die behandeling ontneemt Trebel de zin om Anderlecht te helpen. Wat daarna? Natuurlijk kan hij niet zomaar aan werkweigering doen, maar hij kan wel claimen dat hij fysiek of mentaal niet klaar is na maanden zonder ritme. Anderlecht heeft nog enkele dagen om Trebel te overtuigen. Gisteren op training deden trouwens ook Musona en belofte Colassin voluit mee. (jug)

AA GENT - Plastun mee naar Oekraïene met beschermend masker

AA Gent reist vandaag af naar Oekraïne, waar het morgenavond in Lviv zijn tweede groepsduel in de Europa League afwerkt tegen Oleksandria. Coach Jess Thorup kan opnieuw rekenen op Igor Plastun die voldoende hersteld is van zijn neusbreukoperatie. De Oekraïense verdediger kon al twee keer meetrainen met de hoofdmacht, al moet hij uit voorzorg wel nog een tijd trainen en spelen met een beschermend masker. De Buffalo’s zullen trouwens niet bepaald in een heksenketel spelen. In de Lviv Arena, die plaats biedt aan zo’n 35.000 toeschouwers, worden amper duizend fans verwacht. AA Gent kan rekenen op de steun van honderd supporters.

Plastun met masker

Vanmiddag ontvangt AA Gent hoog bezoek. Drie jeugdteams van Paris Saint-Germain zakken af naar het Buffalo Talent Center voor een vriendschappelijke partij tegen hun Gentse leeftijdsgenoten. De U14, U15 en U16 van de Buffalo’s nemen het vanaf 15 uur op tegen de Franse talenten van PSG. (ssg)

KV MECHELEN - Schoofs twee wedstrijden geschorst

Rob Schoofs (25) verdedigde zich gisteren voor de Geschillencommissie. Maandag had het bondsparket een schorsing van drie speeldagen voorgesteld na de rode kaart die hij kreeg tegen Club Brugge. De Geschillencommissie hield het op een schorsing van vier wedstrijden, waarvan twee met uitstel, en een boete van 3.000 euro. Malinwa besloot niet in beroep te gaan. Rob Schoofs mist op de manier de match van aanstaande zaterdag in Eupen en de wedstrijd thuis tegen Antwerp op 20 oktober. (dige)

KV KORTRIJK - Studenten gratis tegen Sint-Truiden

Studenten kunnen gratis naar de wedstrijd tussen Kortrijk en STVV gaan kijken. Daarvoor moeten ze op voorhand naar het secretariaat gaan en op vertoon van hun studentenkaart, krijgen ze een ticket cadeau. Er is wel slechts een beperkt aantal vrije kaarten voor studenten voorzien. Fans kunnen ook stemmen op de AGO Kerel van de maand september en maken zo kans op een wedstrijdshirt. (gco)

ZULTE WAREGEM - Humphreys en Bürki trainen nog individueel

Cameron Humphreys en Marco Bürki hebben nog niet kunnen aansluiten bij de groepstraining. Humphreys ondervindt hinder aan de knie en Bürki heeft last aan de adductor. Beiden werkten een individuele training af. Het is nog afwachten of de verdedigers speelklaar zullen raken voor de komst van Cercle Brugge, aanstaande zaterdag. (jcs)

KV OOSTENDE - Akpala weer even in Oostende

KV Oostende maakt er een goede gewoonte van om zijn gewezen spelers te betrekken voor de match. Na de kampioenen van 1969 en de recente publiekslievelingen Sebastien Siani en Franck Berrier had de kustclub zondag Joseph Akpala uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Antwerp. Joske, vorig seizoen in Saoedi-Arabië aan de slag, is nog op zoek naar een nieuwe club. Ondertussen volgt hij de Belgische competitie op de voet. “En KV Oostende natuurlijk in het bijzonder”, voegde de Nigeriaanse aanvaller er lachend aan toe. (rpo)

CERCLE BRUGGE - Beloften kloppen Oostende

Cercle hernam gisteren de training. Een gedreven Fabien Mercadal coachte de groep. De hele week wordt achter gesloten deuren getraind. Maandag vond de algemene vergadering plaats. De top van AS Monaco was aanwezig, ook Filips Dhondt. De beloften wonnen maandag met 3-1 tegen KV Oostende. Omolo, Bongiovanni en Deman scoorden.

WAASLAND-BEVEREN - Nederlaag in oefenmatch tegen Beerschot

Waasland-Beveren verloor gisteren achter gesloten deuren tegen Beerschot met 1-2. De Wase club wil de komende weken meer oefenmatchen afwerken om een aantal spelers nog wat ritme te laten opdoen. Din Sula opende de score na een voorzet van Vukcevic. Een tweede doelpunt van Sula werd afgekeurd voor buitenspel. Milosevic miste de gelijkmaker voor een leeg doel. Prince Ibara en Placca maakten de doelpunten voor Beerschot. (whb)

KRC GENK - Schadevergoeding van 25.000 euro aan STVV

De raad van (drie) wijzen van de Pro League heeft een beslissing getroffen in het geschil tussen STVV en RC Genk over de schade aan de kunstgrasmat op Stayen na de derby van vorig seizoen. Genk moet een schadevergoeding van 25.000 euro betalen, omdat Genkse fans vorig seizoen het veld met vuurpijlen hadden beschadigd. Uiteindelijk werd bemiddeld door de Pro League. Een panel van drie clubvoorzitters legde de schadevergoeding vast op 25.000 euro, 1.000 euro per brandvlek. (gus)

STANDARD - Met kern van 22 spelers naar London

Vandaag reist de selectie van Standard af naar Londen voor de Europa League-match tegen Arsenal van morgen. Michel Preud’homme selecteerde 22 spelers. Onder hen Hady Sangaré, die de plek van de langdurig geblesseerde Merveille Bokadi inneemt. Miangue moet door een voetblessure verstek geven. De kern: Bodart, Milinkovic-Savic, Gillet, Fai, Gavory, Laifis, Lavalée, Sangare, Vanheusden, Vojvoda, Amallah, Bastien, Boljevic, Carcela, Cimirot, Goreux, Lestienne, Limbombe, Mpoku, Avenatti, Cop en Emond. (bfa)