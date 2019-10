Eerste gekibbel tussen Vlaamse regeringspartijen is een feit. Beke over Francken: “Die twitteraar zat op geen enkele moment mee aan tafel”

Nog voor de ministers van de regering Jambon I zijn ingezworen, zijn ze al aan het kibbelen. Op zijn partijcongres zei CD&V-voorzitter - en nieuw Vlaamse minister van Welzijn - Wouter Beke: “Ik kan geloven dat er heel wat mensen zeggen dat Francken zit te tweeten terwijl wij aan het onderhandelen zijn. Maar ik neem Hilde (Crevits, red) als getuige: op geen enkel ogenblik heeft die twitteraar aan de centrale onderhandelingstafel gezeten. Het is niet omdat je tweet dat je mee onderhandelt.”

Theo Francken reageerde als door een wesp gestoken. “In slotspeech afgeven op collega-onderhandelaar. Wekenlang constructief onderhandeld over inburgering en onderwijs. Waarom is dat nodig? Begrijp ik niet goed.” Schreef hij op Twitter.

In slotspeech afgeven op collega-onderhandelaar. Wekenlang constructief onderhandeld over inburgering en onderwijs. Waarom is dat nodig? Begrijp ik niet goed.