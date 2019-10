Noord-Korea vuurt projectielen af op Japanse Zee

Noord-Korea heeft niet-geïdentificeerde “projectielen” afgevuurd op de Oostzee, ook bekend als de Japanse Zee. De raketten gingen de exclusieve economische zone van Japan binnen, melden Zuid-Koreaanse en Japanse persbureaus.

De projectielen werden woensdag afgevuurd vanuit de Noord-Koreaanse havenstad Wonsan. “Ons leger volgt de situatie nauwlettend in het geval van nieuwe lanceringen en is in staat van paraatheid”, aldus het Zuid-Koreaanse leger geciteerd door het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Volgens de Japanse regering drongen de twee ballistische raketten de exclusieve economische zone van Japan binnen, maar is er in dit stadium geen schade geconstateerd aan de lucht- of zeevloot, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Noord-Korea heeft dinsdag aangekondigd dat er zaterdag besprekingen over kernenergie met Washington zullen worden gehouden, wat het diplomatieke proces acht maanden na het mislukken van de top van Hanoi nieuw leven inblaast.