Boris Johnson zal woensdag “finaal bod” over Brexit-akkoord doen aan EU, daarna “stoppen met onderhandelen”

De Britse premier Boris Johnson zal woensdag een “finaal aanbod” doen aan de Europese Unie voor het sluiten van een nieuwe Brexit-overeenkomst. Dat maakte zijn kabinet dinsdagavond bekend, eraan toevoegend dat het om een “eerlijk en redelijk” bod zal gaan.

“Als Brussel geen dialoog over dit aanbod aangaat, zal deze regering stoppen met onderhandelen totdat we de EU verlaten”, luidde het in een verklaring. Die preciseerde voorts dat het regeringshoofd zijn formele voorstellen zal onthullen in zijn slotrede op het conservatieve congres in Manchester in het noordwesten van Engeland.

LEES OOK. De nieuwe strategie van Boris Johnson: zorgen dat de EU de Britten er zelf uitgooit (+)