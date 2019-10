Faillissement Thomas Cook maakt ticket naar de zon niet (veel) duurder

Het faillissement van Thomas Cook heeft bij de concurrentie amper geleid tot hogere prijzen. Dat blijkt woensdag uit een analyse van De Standaard.

Toen Thomas Cook begon te zinken, werd ervoor gewaarschuwd: de Belg zou meer betalen voor zijn reis naar de zon. Want door het wegvallen van Thomas Cook kreeg Tui, de concurrent en marktleider in ons land, het speelveld voor zich alleen. Of toch voor een groot deel.

De Standaard analyseerde - in de week waarin Thomas Cook ten onder ging- elke dag de evolutie van de prijzen bij Tui voor een aantal populaire vakantiebestemmingen. Daaruit blijkt dat de prijzen van reizen naar de Turkse Rivièra met gemiddeld 4,4 procent toenamen, die naar Sharm El Sheik met 7,9 procent en naar Gran Canaria met 8,9 procent. Weliswaar een stijging, maar een lichte.

Bij Tui zeggen ze dat de prijzen niet bewust werden verhoogd door het wegvallen van Thomas Cook. “Dat heeft geen enkele zin”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Het zou een heel negatief signaal zijn naar de markt als wij zo opportunistisch zouden reageren. Dat is niet de bedoeling.”