“Gered door de scheidsrechter!” In Spanje weten ze ook dat Real Madrid goed wegkwam tegen Club Brugge

Club Brugge gaf dinsdagavond pas in de slotfase een stunt uit handen op het veld van Real Madrid. In Spanje erkennen ze ook dat de Koninklijke goed wegkwam, maar lijken ze in Thibaut Courtois hun zondebok gevonden te hebben.

Otra vez un coladero, opent Marca. Opnieuw een zeef. De sportkrant uit Madrid schrijft dat Club Brugge Real Madrid hun slechtste Champions League-start ooit heeft doen evenaren. Het gebeurde immers nog maar één keer in de geschiedenis van het kampioenenbal dat de Koninklijke van start gegaan was met een één op zes: in 2002/2003, zeventien jaar geleden. Toen ging de recordwinnaar eerst de boot in tegen AC Milan, om daarna gelijk te spelen tegen Lokomotiv Moskou.

Vooral Thibaut Courtois wordt flink aangepakt. Marca is nog gematigd: “Hij is een van de beste keepers ter wereld maar bij Real hebben ze nog niet kunnen genieten van het echte niveau van de Belg”, en “Courtois was niet verantwoordelijk voor het falen van zijn team, maar had wel meer kunnen doen bij de twee tegengoals.”

Maar vooral AS gaat met de voeten vooruit. “Courtois heeft de bodem bereikt”, schrijft de krant waar Real Madrid zowat alles is wat ertoe doet. “Hij heeft geen goede engelbewaarder, en die zal hij nodig hebben in Madrid. Want zijn vervanger Areola redde wel op een magnifieke manier de 0-3 die in niets deed terugdenken aan de prestatie van Courtois.”

Lof voor Club Brugge, commentaar op de ref

“Club Brugge is een stevige ploeg die Tau en Dennis voorin heeft, die Varane en Sergio Ramos alle kleuren van de regenboog lieten zien”, klinkt het in Mundo Deportivo. “Maar Real vergat ook te verdedigen. Alles wat Club moest doen was lopen om de zwakheden van Los Blancos bloot te leggen. Voor Real is het Champions League-verhaal heel wat moeilijker geworden.”

“Gered door de scheidsrechter!”, vindt sportkrant Sport, net als Mundo Deportivo uitgegeven in Barcelona. Ze zijn er als de kippen bij om de aartsrivaal uit Madrid dieper in de put te duwen. “Niemand minder dan Georgi Kabakov vermeed het tweede Champions League-debacle voor Real Madrid. De Bulgaarse ref stapte naar voren toen de withemden in de touwen hingen en kende Real twee controversiële doelpunten toe. Hij stal twee punten van Club Brugge.”

“Hij werd daarbij geholpen door de VAR, die een kopbaldoelpunt van Sergio Ramos die toch duidelijk buitenspel leek te staan, goedkeurde. Kabakov gaf Vormer ook een tweede gele kaart voor een actie waarbij hij Vinicius niet eens aanraakte. En alsof dat nog niet genoeg was, negeerde hij ook nog eens de duwfout die Casemiro beging op Deli bij de 2-2.”

Engelsen lachen met Dennis: “Zou hij dat met opzet doen?”

Ook in Engeland hadden ze de bijna-stunt van Club Brugge met grote ogen gevolgd. “Real Madrid was opnieuw zwak en ging zelfs bijna de boot in door twee bizarre goals van de 21-jarige Emmanuel Dennis”, schrijft de BBC. “Eerst zette de Nigeriaan Thibaut Courtois met een foute controle op het verkeerde been, daarna struikelde hij het strafschopgebied in om het af te maken met een lobje.”

Ook bij The Daily Mail waren de goals van Dennis opgevallen. Bij de tweede: “De aanvaller viel bijna en lobde dan Courtois - die opnieuw op het verkeerde been leek te staan door zijn struikeling. We beginnen ons af te vragen of hij (Dennis) dit met opzet doet!”

“Real Madrid kwam wel aan genoeg kansen, maar deed niet wat het moest doen”, vervolgde de BBC. “Club Brugge, dat op kop staat in de Belgische competitie, leek de match zelfs onder controle te hebben na de goals van Dennis. Het had helemaal over kunnen zijn als Areola een uitstekende kans op een hattrick voor Dennis niet uitstekend gepakt had. Nadat Real terugvocht via Ramos en Casemiro, miste Club-invaller Siebe Schrijvers nog een gouden kans op de zege.”