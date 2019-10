Real Madrid-trainer Zinedine Zidane verrast: “Club Brugge liet niets zien”

“Als je zo aan een wedstrijd begint, kan je natuurlijk nooit winnen”, zei Zinédine Zidane achteraf.

“Ik zou niet zeggen dat mijn spelers er geen zin in hadden, maar er was geen concentratie, te weinig wedstrijdmentaliteit. Zeg nu zelf, de twee goals die we tegen kregen, waren toch om te lachen? Jullie kunnen nu wel de hele tijd over Real praten, maar zij (Club Brugge, nvdr.) hebben toch niets laten zien? Ze volgden ons overal, zelfs tot aan de cornervlag. Ze zijn in die eerste helft twee keer aan ons doel geweest, meer niet.”

Het moet de ontgoocheling geweest zijn, want Zidane kan toch niet verwachten dat Club in Bernabéu het spel komt maken? “Ik ga daar niet over discussiëren. Maar zij die ons een crisis willen aanpraten, moet ik teleurstellen. Ik maak me echt geen zorgen. We staan nu wel laatste in de groep, maar er is nog niets voorbij.”

Courtois ziek

Zidane had nog een bemoedigend woordje voor Courtois, die ziek uitviel. “Hij blijft mijn nummer één. De vorige drie wedstrijden kreeg hij geen doelpunt tegen. Courtois was ziek en werd daarom vervangen. Areola deed het ook goed.”