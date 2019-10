Commotie over opvallende veganistische campagne op trams: “Van de pot gerukt”

Antwerpen -

Een campagne van Be Vegan op trams van De Lijn in Antwerpen en Gent zorgt voor commotie. Op de tien vierkante meter grote advertentie staat ‘Melk is dodelijk’, gevolgd door: ‘voor 150.000 Belgische kalfjes per jaar’. Be Vegan zegt dat ze de consument bewust wil maken van dierenleed, de zuivelindustrie vindt de campagne onbetamelijk.