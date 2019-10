Dimitri Oberlin wil meer zijn dan een supersub bij Zulte Waregem: “Hoop dat vertrouwen snel terugkeert”

Hij speelde de pannen van het dak in de voorbereiding. Dimitri Oberlin leek een van de sensaties te gaan worden in de Jupiler Pro League, maar een blessure gooide roet in het eten. De huurling van Basel kon pas op speeldag vier zijn debuut maken voor Zulte Waregem en zoekt nog steeds naar het goeie gevoel. Zijn doelpunt van aflopen weekend op het veld van Moeskroen bezorgde hem alvast een mentale boost. “Ik hoop dat mijn vertrouwen snel terugkeert.”