Revanche voor 2016? Ex-Buffalo’s Milicevic en Van der Bruggen blikken terug op 5-0-pandoering in Lviv Arena

De Buffalo’s reizen vandaag af naar het Oekraïense Lviv, waar ze het morgenavond opnemen tegen FC Oleksandria, hun tweede tegenstander in de groepsfase van de Europa League. Of het voor de Gentenaren een blij weerzien wordt met de Lviv Arena, valt te betwijfelen. In 2016 gingen de Buffalo’s er met 5-0 de boot in tegen Shakhtar Donetsk. Ex-Buffalo’s Danijel Milicevic en Hannes Van der Bruggen blikken terug.