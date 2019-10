Donald Trump stelde extreme methodes voor om migranten tegen te houden: in de benen schieten en gracht vol alligators

Donald Trump heeft tijdens een meeting in maart enkele extreme methodes voorgesteld om migranten tegen te houden die proberen om illegaal de grens over te steken. Zo zouden soldaten hen in de benen mogen schieten en zou een gracht worden voorzien van alligators. Dat stelt de krant de New York Times, die een nieuw boek met onthullingen over de Amerikaanse president citeert.

In Border wars: inside Trump’s assault on immigration, een boek dat volgende week verschijnt in Amerika en geschreven werd door Michael Shear en Julie Davis, twee journalisten van de New York Times, komen meer dan tien medewerkers van het Witte Huis aan het woord. De onthullingen die zij – weliswaar anoniem – doen over de Amerikaanse president, zijn op zijn minst beangstigend te noemen.

Elektrische schrikdraad

De veelbesproken muur op de 3.200 km lange grens tussen Mexico en de VS zou niet zomaar een muur zijn, klinkt het in het boek. Trump wou immers dat die muur voorzien werd van elektrische schrikdraad en pieken “die de menselijke huid zouden doorboren”.

Wie toch over de omheining raakt, mag in de benen worden geschoten. Op het feit dat zoiets niet wettelijk is, reageerde de president furieus. Het bouwen van een muur aan de grens met Mexico is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump.

Slangen en alligators

De muur zou volgens de auteurs van het boek extra beveiligd worden door omliggende grachten. “Hij deed het niet officieel, maar in privégesprekken had Trump het vaak over met water gevulde geulen waarin ook slangen en alligators zouden worden gedropt”, klinkt het. Hij zou zijn assistenten opgedragen hebben daar een kostenraming van te maken.

Het fragment beschrijft hoe Trump die assistenten de opdracht geeft om de volgende dag tegen de middag de volledige sluiting van de VS-Mexico-grens af te dwingen, waardoor adviseurs “in bijna paniek” en “wanhopig” proberen de president te sussen.

Sinds zijn verkiezingscampagne in 2016 heeft Trump al meerdere malen hardhandig opgetreden tegen illegale migratie. Het is een prioriteit geworden in zijn presidentschap en bij de nakende nieuwe verkiezingen.

Het Witte Huis reageert voorlopig niet op de lancering van het boek. Wel zijn de werken voor de fameuze grensmuur intussen begonnen. Het Pentagon liet er meer dan 3 miljard euro voor vrijmaken. Er is geen sprake van elektrische schrikdraad of puntige pieken, noch van een gracht met roofdieren.