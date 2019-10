Jan Vertonghen incasseert zeven goals met Tottenham: “Er gaan allerlei negatieve gedachten door mijn hoofd”

Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld beleefden dinsdag een avond om snel te vergeten in de Champions League tegen Bayern München. Op eigen veld incasseerden The Spurs maar liefst zeven tegendoelpunten: 2-7. Robert Lewandowski (twee goals) en vooral de aanvlugge Serge Gnabry (vier treffers) ontpopten zich tot gesel voor het Belgische centrale duo. “Er gaan allerlei negatieve gedachten door mijn hoofd”, vertelde Vertonghen na de match bij de Engelse radiozender Talksport.

Zeven tegengoals. Tottenham kreeg echt wel billenkoek van een ontketend Bayern. Nochtans was de ploeg van Vertonghen en Alderweireld zelfs beter in de eerste helft, maar na rust vloog zowat elke kans van de ploeg uit Beieren tegen de touwen.

“Ik voel me gekwetst, ik voel me beschaamd, er gaan allemaal negatieve gedachten door mijn hoofd. Ik schaam me ervoor dat ik hier nu voor jullie moet staan”, aldus de Rode Duivel, wiens contract bij Tottenham na dit seizoen afloopt, bij Talksport. “Dit is een héél slecht resultaat en ik wil niet te veel zeggen.”

Vertonghen deed wel nog een oproep naar de fans van Tottenham. “Blijf ons steunen. Ik geloof dat we de spelers hebben om deze situatie te overwinnen.”