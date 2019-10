De clash der voetbalgames: kiezen tussen ‘FIFA 20’ en ‘PES 2020’ is als kiezen tussen Ronaldo en Messi

Kiezen tussen FIFA en Pro Evolution Soccer is zoals kiezen tussen Ronaldo en Messi. Ze zijn allebei geweldig, ze zijn allebei waanzinnig ­populair en ze hebben allebei een uitgebreide, eerder licht­geraakte fanbase: één verkeerd woord over hun favoriet en je hebt er gelegen. Toch wagen we ons aan een ­vergelijkende test: wie is ­koning voetbal?