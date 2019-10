Ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck krijgt werkstraf voor bedreigen van journalist

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck (24) veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur en een boete van 400 euro voor het bedreigen van een journalist van Het Laatste Nieuws en zijn dochter.

De journalist had op 29 juni 2018 een voicemailbericht ontvangen met de boodschap: “Als ge wilt dat er niets met uw dochter gebeurt. Ver weg van mij blijven, ver weg die brommer zetten”. Hij had geen idee van wie de boodschap kwam. Telefonie-onderzoek leidde naar de ex-vriendin van Jejoen Bontinck. Zij erkende dat hij geregeld haar telefoon gebruikte.

Bontinck werd verhoord en bekende. Hij verklaarde dat de journalist veel artikels over hem en zijn vader had geschreven die niet bepaald positief waren. Hij ondervond daardoor problemen bij het vinden van werk en het openen van een bankrekening.

De twintiger had de journalist ook verschillende keren met zijn deelscooter in zijn straat gezien en had het gevoel alsof hij in de gaten werd gehouden. Toen hij hem op 29 juni 2018 opnieuw opmerkte, ditmaal met zijn dochter, was het hem te veel geworden en had hij hem gebeld.

Volgens zijn advocaat had Bontinck zijn frustraties ongelukkig verwoord en was het nooit zijn bedoeling om de journalist iets aan te doen, laat staan zijn dochter. Hij had de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank vond de feiten bewezen. Bontinck moet de journalist ook 500 euro morele schadevergoeding betalen.