Open VLD hakt knoopt door: Lydia Peeters minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Bart Somers krijgt Samenleven en Binnenlands bestuur

Open VLD stuurt Bart Somers en Lydia Peeters naar de nieuwe Vlaamse regering. Somers wordt viceminister-president en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur. Lydia Peeters krijgt de portefeuilles Mobiliteit en Openbare Werken. Dat heeft partijvoorzitster Gwendolyn Rutten woensdag bekendgemaakt via Twitter. Dat betekent dus ook dat Rutten zelf niet in de regering stapt.

Terwijl CD&V en N-VA in de nacht van dinsdag op woensdag bekendmaakten wie welke functie op zich zou nemen, liet Open VLD verstaan daar pas vandaag over te communiceren. Rutten stuurde dan ook zonet zelf het nieuws de wereld in dat niet zijzelf, zoals werd verwacht, maar Lydia Peeters in de nieuwe Vlaamse regering zal zitten.

(lees verder onder de tweets)

Fier en trots om namens @openvld twee ijzersterke ministers voor te dragen voor de Vlaamse regering.



Bart Somers als vice-MP bevoegd voor Samenleven en Binnenlands bestuur. En Lydia Peeters voor Mobiliteit en Openbare werken.



Veel succes aan de hele Vlaamse ploeg ???? — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) October 2, 2019

Ik zal voor onze partij, samen met vicepremier @alexanderdecroo, de gesprekken voeren over de federale regeringsvorming.



Een sterk team, samen met al onze federale mensen, dat gaat voor ambitie voor ons land. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) October 2, 2019

Bart Somers: minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur

Bart Somers keert na 15 jaar terug naar de Vlaamse regering en wordt viceminister-president en bevoegd voor Samenleven en Binnenlands Bestuur. Hij wordt bevoegd voor samenleven en binnenlands bestuur. Hieronder vallen de bevoegdheden binnenlands bestuur, integratie en inburgering, gelijke kansen, stedenbeleid, bestuurszaken, personeel en organisatie.

Als burgemeester van Mechelen kreeg Somers lof voor de manier waarop hij de stad heeft getransformeerd en in 2017 werd hij daarom zelfs bekroond in de verkiezing van ‘beste burgemeester ter wereld’. Een jaar later leidde dat tot een absolute meerderheid voor het kartel. Het burgemeesterschap is volgens Somers zelf ook de functie waaraan hij het meest verknocht is. “Het bracht mij dichter bij de mensen. In al hun verscheidenheid en kwetsbaarheid”, zei hij daarover.

In de aanloop naar de verkiezingen liet Somers duidelijk verstaan dat hij graag opnieuw minister zou worden, om zijn Mechels project uit te breiden naar heel Vlaanderen. “Tot in het buitenland komt men kijken naar Mechelse aanpak”, zei hij net voor de verkiezingen. “We stellen duidelijke regels, maar zijn uitgesproken inclusief. Ook Vlaanderen heeft zo’n aanpak nodig. Want een verdeelde ­samenleving is een onveilige samenleving.” Zijn kersverse bevoegdheden lijken nu geknipt om die ambitie te realiseren.

Tom Ongena (44) uit Sint-Katelijne-Waver volgt Somers op in het Vlaams Parlement. Hij is momenteel woordvoerder van de liberale fractie en gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver. Schepen Alexander Vandersmissen (44) wordt in Mechelen naar voor geschoven als de nieuwe burgemeester.