Amerikaanse gezondheidswaakhond: “77 procent van zieken gebruikte cannabis-vloeistof, merendeel illegaal”

Het Amerikaans CDC (Center for disease control and prevention) ziet voor het eerst een verband tussen de mysterieuze longziekte die momenteel de VS teistert en - veelal illegale - THC-vloeistof. THC is het actieve bestanddeel van cannabis. Eerder onderzoek vond in 10 van die ongereguleerde THC-vullingen sporen van een pesticide dat na verhitting kan ontbinden in blauwzuur.

Het CDC, het equivalent van de FOD Volksgezondheid bij ons, heeft in een rapport voor het eerst een verband gelegd tussen de mysterieuze longziekte en het vapen van THC-vloeistof. THC is het actieve bestanddeel van cannabis. Lokale Amerikaanse gezondheidsautoriteiten leggen al langer verbanden tussen het grote aantal longziektes en additieven die ongereguleerde THC-vloeistof bevat, maar het is voor het eerst dat het CDC dat verband legt. Intussen is er sprake van 805 zieken en 12 doden.

77 procent

Van de 500 patiënten die de CDC interviewde, gaf 77 procent aan dat ze THC-vloeistof gebruikt hebben. 16 procent stelde enkel vloeistof met nicotine te hebben gedampt. Het CDC benadrukt dat deze informatie berust op zelfrapportering van de patiënten. Het is dus niet ondenkbaar dat het aantal patiënten die THC-vloeistof gebruikt hebben hoger ligt.

Nog volgens het onderzoek is ‘Dank Vapes’ het populairste ‘merk’ onder getroffen patiënten. In haar rapport stelt het CDC dat ‘Dank Vapes’ marktleider is in nagemaakte vloeistof-patronen met THC.

Een eerder en kleinschaliger onderzoek van zender NBC scheen aan te duiden dat zulke namaak- en/of ongereguleerde patronen ongewenste additieven bevatten. De zender liet 18 THC-vullingen testen op zware metalen,vitamine E en andere additieven. In drie patronen die gekocht werden bij een gereguleerde legal dispensary (het Amerikaanse equivalent van een coffeeshop nvdr.) werden geen zware metalen, pesticiden of oplosmiddelen, zoals Vitamine E, aangetroffen. In de 13 andere - ongereguleerde, illegale - THC-vullingen werd Vitamine E gevonden en in 10 van die vullingen werden ook sporen van myclobutanil gevonden. Laatstgenoemde is een pesticide, als het verhit wordt, kan het tot blauwzuur (waterstofcyanide) ontbinden.

En wat met Europa?

Het CDC blijft Amerikaanse rokers het gebruik van e-sigaretten afraden, “en zeker die die THC” bevatten”. Tot heden zijn er in Europa geen zieken genoteerd. Britse experts hebben eerder al aan The Guardian verklaard dat “Britse vapers veilig zijn”. Martin Dockrell, hoofd van de dienst tabaco control bij het Britse ministerie van Volksgezondheid, stelde dat Europese vloeistof voor e-sigaretten veel strikter gereguleerd is dan de Amerikaanse markt. Doorgaans heeft de Britse autoriteiten voor volksgezondheid een meer postieve houding jegens elektronisch roken.

Wil dat zeggen dat vapen in Europa veilig is? De consensus is dat e-sigaretten minder slecht zijn dan roken, maar gezond is het niet. “Een gewone e-sigaret, met daarin de normale vloeistoffen propyleenglycol en glycerine, is op zich niet toxisch”, verklaarde toxicoloog Jan Tytgat eerder al. “Dampen blijft voor mij minder schadelijk dan roken, al zal ik het nooit aanraden.”

