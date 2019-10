Hilariteit door opmerkelijk beeld tijdens Real Madrid - Club Brugge: “Zidane doet drie jobs tegelijkertijd”

Club Brugge pakte dinsdagavond op knappe wijze een punt op het veld van Real Madrid. Blauw-zwart kwam 0-2 voor op de tweede speeldag van de Champions League, maar zag De Koninklijke terugkomen tot 2-2. Philippe Clement en Zinédine Zidane moesten dus tevreden zijn met een punt. Intussen zorgden beide trainers wel voor wat hilariteit op sociale media.

Wie in de tribune zat in Madrid, kon namelijk niet precies zien welke trainer voor welke dug-out stond. Clement en Zidane zijn namelijk allebei kaal en ongeveer even groot. Tot overmaat van ramp kwam ook vierde ref Stanislav Todorov af en toe eens piepen, nog zo’n kale man.

Het leverde enkele plezante beelden op:

Zidane doing 3 jobs at the same time. pic.twitter.com/HpwMB2TKT0 — Troll Football (@TrollFootball) October 1, 2019

Zidane is very busy today, he’s coaching both teams whilst at the same time being an official. 👏👏 pic.twitter.com/boyAx3cDk6 — Footy Humour (@FootyHumour) October 1, 2019

Este partido será recordado por que Zidane fue el entrenador del Madrid, el entrenador del Brugge y el cuarto árbitro pic.twitter.com/X7glKF31Pz — MESSIADICTA (@MDPilar6) October 1, 2019

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP