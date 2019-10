Man tankt 31 keer zonder te betalen

Hoogstraten / Wommelgem / Minderhout - Cherif A. (40) uit Wommelgem tankte tussen september 2016 en januari 2018 in tankstation Texaco op de parking van de E19 in Minderhout (Hoogstraten) maar liefst 31 keer zonder te betalen. De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de man bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van twaalf maanden en een boete van 600 euro.

Het ging in totaal om ruim 1.300 liter diesel die in de tanks van verschillende voertuigen terechtkwam. Alle feiten werden geregistreerd door de camera van het tankstation aan de E19 in de richting van Nederland. Een van de geregistreerde nummerplaten kon worden gelinkt aan Cherif A. De man ontkende de feiten niet. Hij beweerde tijdens zijn verhoor dat hij een moeilijke periode had door een drugsverslaving, depressie en financiële en echtelijke moeilijkheden.

De man beloofde om alles te vergoeden, maar hij kwam een maand geleden niet opdagen bij de behandeling van de zaak op de rechtbank. De precieze schadevergoeding wordt later bepaald.