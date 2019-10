Racing Genk moet duizenden euro’s schadevergoeding betalen voor schade aan het kunstgras van STVV

De Pro League heeft dinsdag beslist dat KRC Genk een schadevergoeding van 25.000 euro moet betalen aan STVV voor de schade die Genkse supporters vorig seizoen berokkenden aan het kunstgras op Stayen. Dat wordt bevestigd aan Belga.

Op een uitspraak over de ongeregeldheden van afgelopen weekend in de Limburgse derby is het nog even wachten. De Pro League startte de interne procedure op, waardoor er beide clubs samen een vergoeding van 50.000 euro boven het hoofd hangt. Daarnaast wordt wellicht volgende week de disciplinaire procedure bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ingeleid. Een definitief gestaakte wedstrijd kan aanleiding geven tot de sanctie van een match achter gesloten deuren. Ook puntenaftrek behoort tot de mogelijkheden.

In afwachting daarvan beslist de Pro League dinsdag dat KRC Genk de schade die de fans vorig seizoen toebrachten aan het veld van STVV moet vergoeden. Toen gooiden Genkse fans vuurpijlen op het kunstgras van Stayen en dat veroorzaakte brandplekken. Daarom werden de bezoekende supporters afgelopen weekend ook achter plexiglas gezet.

Roland Duchâtelet, de eigenaar van Stayen, eiste toen dat Genk een volledig nieuwe grasmat zou bekostigen ter waarde van 200.000 euro. Genk toonde zich bereid om een schadevergoeding van 12.500 te betalen, maar de Pro League verplicht de landskampioen om met een schadevergoeding van 25.000 euro over de brug te komen. Genk verzet zich daar niet tegen.

Genk beboet met 4.000 euro voor rookpot in Charleroi

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 4.000 euro opgelegd aan KRC Genk, omdat Limburgse supporters tijdens het competitieduel in Charleroi een rookpot hadden afgestoken.

Een rookpot in de 61e minuut in het bezoekersvak van het Stade du Pays zonder impact op het wedstrijdverloop. Daarvoor werd KRC Genk vervolgd. “Elke vorm van pyrotechnisch materiaal, hoe beperkt dan ook, moet uit de stadions geweerd worden. Daar hebben we een duidelijke opdracht voor gekregen. Zowel de Pro League als de KBVB hanteren een nultolerantie”, verklaarde Chris Van den Bossche namens het Bondsparket, dat een boete van 2.500 euro eiste.

De Limburgers somden de maatregelen op die ze nemen om pyrotechnisch materiaal uit stadions te bannen, maar legden ook de moeilijkheden van de problematiek uit aan Hubert Poncelet, zetelend lid van de Geschillencommissie. “Er bestaat geen mirakeloplossing. Al onze inspanningen zijn geen garantie dat pyrotechnisch materiaal volledig gebannen kan worden. Thuis hebben we het onder controle dankzij de investeringen in camerabewaking, maar het probleem verplaatst zich naar uitmatchen.”

De Geschillencommissie “moedigt de verschillende initiatieven aan”, maar stelde ook vast dat Genk vorig seizoen meermaals op het matje is geroepen wegens het wangedrag van supporters. Hoewel de Limburgers pleitten voor een halvering van de gevorderde boete van 2.500 euro, legde Poncelet een zwaardere sanctie op. De landskampioen moet wegens recidive 4.000 euro ophoesten.