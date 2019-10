Strijd tegen roken wordt opgedreven: onderzoekers pleiten voor waarschuwing op élke sigaret

Neutrale pakjes met walgelijke foto’s van zieke ingewanden zijn niet de beste oplossing om rokers te doen stoppen. Dat zeggen Australische onderzoekers, die een testpanel sigaretten voorschotelden met op elk exemplaar een boodschap. “Dat heeft dubbel zoveel effect als die pakjes”, klinkt het.

Onderzoekers van de James Cook University in Queensland ondervroegen meer dan tweeduizend rokers en niet-rokers over welk effect campagnes om te stoppen met roken op hen hebben. De centrale vraag daarbij was hoe effectief de gezondheidswaarschuwingen zijn op neutrale pakjes, die in 2010 in het land ingevoerd werden.

De neutrale pakjes met waarschuwingen werken goed, zo blijkt, want de onderzoekers merken dat er sinds de campagne veel minder gerookt wordt in het land. Maar nog is dat niet voldoende: roken blijft de grootste te voorkomen doodsoorzaak in het land, met elk jaar ongeveer 15.000 doden.

Het effect van de waarschuwingen wordt door het optreden van gewenning ook steeds kleiner. “Omdat mensen die waarschuwingen voortdurend zien”, zegt onderzoeker Aaron Drovandi. “Een walgelijke foto zal een effect op je hebben, maar na een aantal keer zal die niet meer dezelfde impact hebben.”

Elke sigaret

De onderzoekers legden het testpubliek ook potentiële nieuwe campagnes voor. Daaruit bleek dat de oplossing kan liggen in het aanbrengen van een waarschuwing op élke afzonderlijke sigaret. Denk aan berichten over de kostprijs van de sigaret, het effect op hun gezin en een soort van aftelklok met het aantal minuten dat je minder lang zal leven als je de sigaret rookt.

“Ze hadden dubbel zoveel effect op de mensen als die waarschuwingen op pakjes”, aldus Drovandi. “We hebben het getest bij mensen van verscheidene leeftijden en etniciteiten en overal was het resultaat opmerkelijk beter dan dat van de neutrale pakjes met gezondheidswaarschuwingen erop.”

Het is nog niet duidelijk of de Australische overheid de campagne effectief zal gaan gebruiken. In ons land worden neutrale pakjes sigaretten ingevoerd op 1 januari 2020.