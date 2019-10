Bikinimodel kreeg 16 miljoen van Libanese premier na bezoek aan “speeltuin van de superrijken”

De premier van Libanon ligt door nieuwe onthullingen nog meer onder vuur dan al het geval was door de economische crisis in het land. The New York Times bracht aan het licht dat Saad Hariri in 2013, nog voor zijn aantreden als eerste minister, 16 miljoen dollar heeft geschonken aan een Zuid-Afrikaans bikinimodel. De getrouwde vader van drie had die vrouw in een luxueus vakantieresort leren kennen.

Libanon kreunt onder een zware economische crisis. Automaten om geld af te halen blijven leeg door de keldering van het Libanese pond en de import van graan en olie valt stil. Het volk roert zich en benzinepomphouders dreigen met een staking. Premier Saad Hariri heeft het over een “economische noodtoestand” en wil strenge besparingsmaatregelen doorvoeren. Dinsdag leidde hij nog een moeilijke vergadering over de begroting in goede banen.

16 miljoen

Maar nieuwe onthullingen van The New York Times bezorgen de steenrijke premier en zakenman, een getrouwde vader van drie kinderen, nu nog meer kopzorgen. De krant bracht aan het licht dat Hariri in 2013 liefst 16 miljoen dollar heeft geschonken aan het toen 20-jarige Zuid-Afrikaanse bikinimodel Candice van der Merwe. Hij was op dat moment geen eerste minister en deed wellicht niets illegaals, maar het nieuws komt toch op een erg ongelukkig moment.

Hariri was op het moment van de schenking 43 jaar en getrouwd en zijn eerste termijn als premier van Libanon lag achter zich. Hij was kopstuk van de soennitische partij en hield zich vooral bezig met het leiden van familiebedrijven in Frankrijk en Saudi-Arabië. Toen hij nood had aan een vakantie, trok hij naar The Plantation Club op de Seychellen. Een exclusief en peperduur vakantieresort dat bekendstaat als de “speeltuin van de superrijken”. Modellen waren er bij de vleet, om het resort wat glamour en exclusiviteit te geven.

Audi R8

Daar leerde Hariri de toen 20-jarige Zuid-Afrikaanse Candice van der Merwe kennen. Zij was een jaar eerder gerekruteerd nadat ze in eigen land wat bekendheid had vergaard als model voor energiedrankjes en zwemkledij. Het klikte meteen tussen het bikinimodel en Hariri, naar eigen zeggen door haar gezonde levensstijl en haar enthousiaste karakter.

De Libanees begon haar dure cadeaus te geven, zoals een Audi R8 Spyder, een Land Rover Evoque en twee smartphones. Bovendien spijsde hij haar bankrekening met 16 miljoen dollar. Door die genereuze storting werd echter de interesse van de belastingwaakhond in haar thuisland gewekt, die een onderzoek instelde naar het geld. Aanvankelijk wilde het model niet zeggen van wie het geld kwam, haar advocaten hielden het erbij dat het kwam van een weldoener uit het Midden-Oosten met wie ze een romantische relatie had.

Imagoschade

Maar dat geloofde de waakhond niet. Die dacht eerder dat het geld bedoeld was voor haar vader, een zakenman die eerder al was veroordeeld voor fraude. En dus begon een lange gerechtelijke strijd, waarin ze uiteindelijk wel moest opbiechten wie de weldoener was. Ze haalde mails aan als bewijsmateriaal waarin ze hem schreef hoeveel ze van hem hield.

In de zaak werd uiteindelijk een minnelijke schikking ondertekend, maar nu eist Van der Merwe 65 miljoen dollar van de Zuid-Afrikaanse overheid voor de imagoschade die ze door de hele zaak geleden heeft. De premier zegt er niet meer van wakker te liggen. “Wat ze ook schrijven, ik blijf hard werken.”