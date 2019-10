Historisch? Club Brugge op Real Madrid staat niet eens in top tien van beste Belgische prestaties ooit in Europa

Historisch, dat gelijkspel van Club Brugge in Madrid? Een ex-Rode Duivel schudde in Madrid neen. “Daarvoor moet je zo’n wedstrijden winnen”, zei hij. “Over 30 jaar kijk je naar de Europese uitslagen en zie je over dat gelijkspel heen. Winst is wat telt.” Wel, daarom staat Real Madrid-Club Brugge ondanks de veranderde tijden – verschil tussen de topclubs en de rest is veel groter geworden – niet in de toptien van strafste Europese prestaties aller tijden van Belgische clubs. Deze tien wel: