Oekraïener (38) aangehouden die ongeval veroorzaakte waarbij Charlotte (18) overleed

Kortemark - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 38-jarige Oekraïner aangehouden voor het dodelijk ongeval van vrijdagavond in Kortemark, waarbij Charlotte Gysel (18) om het leven kwam. De verdachte bleek onder invloed van alcohol, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 22.30 uur op de Koekelarestraat in Edewalle, een dorp in de gemeente Kortemark. Op het kruispunt met de Pastoor D. Vanhautestraat en de Edewallestraat kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing.

De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurders uit hun benarde positie te bevrijden. Voor de 18-jarige Charlotte Gysel uit Koekelare kwam alle hulp te laat. De 38-jarige bestuurder van de pick-up, die frontaal inreed op het slachtoffer, werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De Oekraïner bleek onder invloed van alcohol. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor rijden onder invloed en heeft hij geen vast adres in België. In die omstandigheden werd hij dinsdagnamiddag in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge oordelen over zijn verdere aanhouding.