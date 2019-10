Wouter Beke (CD&V) laat federale onderhandelingen aan zich voorbijgaan: “Moet consequent zijn”

CD&V-voorzitter Wouter Beke zal niet langer de federale onderhandelingen voor zijn partij voeren. Dat zei hij woensdagmiddag nadat hij de eed had afgelegd als Vlaams minister van Welzijn.

CD&V-voorzitter Wouter Beke zat tot nog toe steevast rond de tafel in de federale regeringsonderhandelingen. Maar nu hij Vlaams minister van Welzijn wordt, zet hij daar een punt achter, zegt hij woensdagmiddag. “Ik denk dat als je keuzes maakt, je die dan ook op een consequente manier moet doortrekken. En dat betekent dat ik mij nu zal inzetten voor het welzijn van de Vlamingen”, klinkt het. “We zullen samen met de mensen in de partij bekijken wie die federale onderhandelingen het best kan voeren.”

Beke denkt onder anderen aan federaal minister van Justitie en CD&V-vicepremier Koen Geens, “maar ook nog aan een aantal andere mensen, die daar de voorbije periode ook al nauw bij betrokken waren”. De christendemocraten zullen de nodige afspraken maken wanneer informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) hun eindrapport voorleggen aan de koning, zei Beke.

Na de verkiezingsnederlaag op 26 mei maakte Beke al bekend dat hij zich wellicht niet opnieuw kandidaat zou stellen bij de voorzittersverkiezingen van CD&V. In de federale regering, waar hij nu minister van Werk, Economie en Consumentenzaken is, moet de partij nog een vervanger aanduiden. Zeker is dat het een vrouw wordt, maar een naam is nog niet bekendgemaakt.

“Vlaams minister? Geen droomjob”

Beke is tevreden met zijn nieuwe portefeuille, maar een droomjob is het volgens hem niet. “Sommigen spreken als ze minister worden over een droomjob. Welzijn is niet echt een droomjob, maar het is wel een job met geweldige uitdagingen want het gaat over het welzijn van de Vlamingen, van de wieg tot het graf.”

De budgettaire beperkingen maken het er niet gemakkelijker op, geeft Beke toe. “De minister van Welzijn zal altijd de minister van ‘nooit genoeg’ zijn, omdat de zorg en de noden altijd groter zijn dan datgene wat kan, omdat er heel wat noden en uitdagingen zijn, niet alleen op welzijn maar ook op het vlak van onderwijs, mobiliteit of klimaat. Maar ik denk wel dat we nu een stevig regeerakkoord hebben en er is meer geld voorzien dan in de vorige legislatuur, terwijl de middelen voor welzijn toen al historisch waren.”